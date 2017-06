Es tönen die Lieder - Quadro Nuevo

Kinder- und Volkslieder zum Zuhören und Mitmachen ab 4 Jahre

Weil man Musik am besten gemeinsam macht, laden Quadro Nuevo alle Kinder zum Singen, Tanzen und Musizieren ein. Die vier Musiker und die Sängerin. Mit der Sängerin Sonja Catalano gehen sie auf eine musikalische Reise durch die Welt der Kinderlieder, sie sind als Reisebegleiter unschlagbar, sind sie doch seit 1996 auf der ganzen Welt unterwegs. Von ihren Reisen bringen sie immer musikalische Anregungen mit, die sie in ihrem Ensemble gemeinsam weiter verarbeiten. So entsteht der unverwechselbare Sound von Quadro Nuevo. Er ist geprägt von der leidenschaftlichen Liebe zum eigenen Instrument und von großer, ansteckender Spielfreude. Die wird sich mit Sicherheit auch auf die jungen Zuhörer übertragen. Auf ihrer musikalischen Weltreise treffen sie unterwegs zum Beispiel auf die liebe Suse, den spannenlangen Hans oder die drei Kontrabass spielenden Chinesen.

Kosten: Kinder 7,00 Euro, Erwachsene 12,00 Euro