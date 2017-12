Es weihnachtet

Natur und Mensch lädt zu einem weihnachtlichen Nachmittag im Landesmuseum für die 'Lütten'.

Am Samstag, den 16. Dezember findet zwischen 14 und 16 Uhr ein weihnachtlicher Workshop im Landesmuseum Natur und Mensch Oldenburg statt. Kinder zwischen 4 und 6 Jahren sind dazu eingeladen, das Museum bis in die letzte Ecke zu erkunden, gefolgt von einem praktischen Teil, in dem Dinge aus Papier und Naturmaterial gebastelt werden. Der Kostenbeitrag für den etwa zweistündigen Workshop beträgt 10€.

Die Anmeldung erfolgt über die Email-Adresse des Landesmuseums museum@naturundmensch.de oder telefonisch unter 0441/9244-300.

Dauer: ca. 2 Std.