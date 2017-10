Auf der EuroModell Bremen werden an zwei Tagen Eisenbahnmodellbauten und Modellautos in Halle 7 präsentiert. In Halle 6 sehen Besucher Truckmodellbauten sowie Rennen ferngesteuerter Mini-Cars und Schiffsmodellbauten. Ob zum Kaufen, Gucken oder Fachsimpeln – die Messe richtet sich an große und kleine Modellbaufans.

Die Ausstellung ist am Samstag von 10 bis 18 und Sonntag von 10 bis 17 Uhr geöffnet.

Mehr Infos und Tickets gibt es unter www.bv-messen.de

(Pssst: Falls Mami sich bei den vielen Auto-Modellen langweilen sollte, ist sie vielleicht nebenan auf dem Frauen-Modeflohmarkt "Woman" am Sonntag von 11 bis 14 Uhr besser aufgehoben.)