Zum 12. Mal findet der Fahrradflohmarkt auf Kommissionsbasis in der Grundschule Leeste in der Aula (Eingang Mensa) statt.

Am Freitag, den 9. März können von 17 bis 19 Uhr Fahrräder, Dreiräder, Bollerwagen, Kettcars, Spieltraktoren, Inliner, Kinderwagen und alles rund ums Fahrrad abgegeben werden. Der gewünschte Preis wird den Aktiven des Fördervereins mitgeteilt und dann kümmert sich der Förderverein am Samstag um den Verkauf und behält dafür 15% des Verkaufspreises, höchstens aber 15 Euro ein. Am Sonntag werden dann entweder Geldumschlag, oder das Fahrzeug wieder abgeholt.

Der Förderverein freut sich über zahlreiche Teilnahme, sowohl beim Abgeben von Fahrzeugen, als auch beim Einkaufen solcher am Samstag.