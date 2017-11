Familien-Aktionstag für Märchenfans

Märchen und ihre tierischen Helden stehen im Mittelpunkt der aktuellen Sonderausstellung „Von Tiermärchen und Märchentieren“. Am Sonntag, den 3. Dezember 2017 veranstaltet das Museum einen großen Familien-Aktionstag für alle Märchen-Fans.

Von 13.00 bis 17.00 Uhr wird der Ausstellungsbesuch durch ein vielseitiges Programm ergänzt: Das Museumsteam hat sich zahlreiche Aktionen einfallen lassen und lädt große und kleine Gäste zum Spielen, Stöbern, Malen, Entdecken und Rätseln ein.

Passend zur Vorweihnachtszeit lädt der Bremer Märchenerzähler Udo Ruthenberg an diesem Nachmittag in gemütlicher Atmosphäre zu einer fantasievollen Reise in die Welt der Märchen ein. Ganz ohne Requisiten fesselt er Kinder wie Erwachsene mit seinen spannenden, unterhaltsamen und fröhlichen Geschichten. Rein durch das Erzählen erweckt er die jahrhundertelang mündlich überlieferten Märchen wieder zum Leben und pflegt damit die hunderte Jahre alte Tradition des Märchenerzählens.

Tiere spielen in Märchen oftmals eine bedeutende Rolle und übernehmen besondere Aufgaben. Bei einem Rundgang durch die Ausstellung erhalten die Museumsgäste zahlreiche Informationen zur Bedeutung und Funktion der tierischen Akteure in Märchen. Dem Wolf wird zumeist die Rolle des „bösen Wolfs“ zuteil. Zusammen mit dem Wolfsberater Jürgen Cassier können die Gäste im Rahmen des Aktionstages der Frage nachgehen, wie viel Wahrheit hinter diesem Rollenbild steckt.

Spürnasen und Rätselfreunde dürfen sich auf kniffelige Such- und Geschicklichkeitsspiele freuen. Zudem gibt es am Basteltisch die Möglichkeit selbst kreativ zu werden und ein Märchentier zu kreieren.

Das am Aktionstag angebotene Programm ist im Museumseintritt (Erwachsene 5,- € p.P. und Kinder ab 5 Jahren 2,- € p.P.) enthalten.