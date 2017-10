Familienführung für alle ab 5

Immer am ersten Sonntag im Monat: Kinder führen Familien. In speziellen Workshops wurden die Junior-Guides der Kunsthalle auf ihre Aufgabe vorbereitet, Gleichaltrige und ihre Familien durch die Ausstellung „Max Beckmann. Welttheater“ zu führen. Dabei vermitteln sie die Inhalte so, wie es ihrem Alter und Erfahrungshintergrund entspricht. Während der Führung begegnen sich alle Kinder auf Augenhöhe – und die Erwachsenen erleben Max Beckmanns Werk aus der Sicht der Kinder.

Kosten: 1 Euro zzgl. Eintritt für Erwachsene

Eine Voranmeldung ist nicht nötig.