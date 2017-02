Die Familienforschung beginnt mit einer 45-minütigen Kurzführung durch die Dauerausstellung. Dort bietet sich die Gelegenheit, während der Überfahrt auf dem Dampfschiff „Lahn“ an der Fotostation ein besonderes Erinnerungsfoto in historischer Kleidung zu schießen.

Im Anschluss an die Führung begeben sich alle Teilnehmer in die „Familienrecherche“, wo sie nach einer kurzen Einführung auf Spurensuche nach Verwandten gehen können, die in der Vergangenheit aus Deutschland ausgewandert sind, um in den USA ein neues Leben zu beginnen. Dabei stehen ihnen zwei internationale Datenbaken zur Verfügung: „Ancestry“ und die Bremer Passagierlisten („DIE MAUS“). Sie ermöglichen beispielsweise Einblicke in US-amerikanische Volkszählungen seit 1790, deutsche Auswandererregister und Passgierlisten von Schiffen, die Bremen / Bremerhaven verließen oder US-amerikanische Häfen anliefen.

Teilnahme: Einzelticket 10,90 Euro, Familien 23,00 Euro. Alle Preise zzgl. 3,00 Euro pro Person. Anmeldung erforderlich unter 0471-902200 oder per Mail an info@dah-bremerhaven.de