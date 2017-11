Der Familiennachmittag, eine Veranstaltungsreihe der Bremer Philharmoniker für Familien mit Kindern, startet mit neuen Programmschwerpunkten in die aktuelle Spielzeit. Rund um klassische Musik gibt viel zu entdecken - also hereinspaziert in die spannende Welt der Musiker und ihrer Instrumente! Einzelne Instrumente werden genau unter die Lupe genommen und ausprobiert, Musikern Löcher in den Bauch gefragt und sogar Instrumente selbst gebaut. Langeweile gibt es hier nicht, an jedem Termin steht ein anderes Thema im Mittelpunkt.

Schwerpunkt in Teil 3 der Reihe ist die Harfe (Teil 1 am 15.11., Teil 2 am 29.11.)

Die Veranstaltung richtet sich an Familien mit Kindergarten- und Grundschulkindern und kostet 4,- Euro für Kinder und 6,- für Erwachsene.

Anmeldungen unter www.musikwerkstatt-bremen.de