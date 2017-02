Familiennachtwanderung

Der Frühling steht vor der Tür, langsam verschwindet die Dunkelheit und macht der Sonne Platz. Mit einer Nachtwanderung für Familien verabschiedet sich das Deutsche Auswandererhaus von der Wintersaison. Die großen und kleinen Teilnehmer haben die Möglichkeit an diesem besonderen Abend dem Museumsnachtwächter bei seinem Rundgang durch die verlassene Ausstellung zu folgen und das Haus von einer ganz anderen Seite kennen zu lernen.

Vor der Führung bietet das Museumsrestaurant „Speisesaal“ ein Abendessen für die ganze Familie an. Bei einfachem Fingerfood wie Burger, Pommes oder einer vegetarischen Variante können sich die kleinen und großen Besucher für die folgende Nachtwanderung stärken. Reservierung: 0471-90220121 oder per Mail an speisesaal@dah-bremerhaven.de

Teilnahme: 9,90 Euro pro Person, Anmeldung erforderlich unter 0471-902200 oder per Mail an info@dah-bremerhaven.de