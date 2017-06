Familiensamstag - Hat der ´nen Vogel

Die Kinder gehen gemeinsam auf Entdeckungstour in das Land der inspirierenden Farben und Formen. Mit Stift, Lupe und Requisiten erobern sie Kunstwerke, um dann selbst zu Künstlern zu werden. Heinrich Vogeler hat mit seinem „Papagei am Fenster“ ein Bild geschaffen, zu dem die Kinder Geschichten erfinden. Was sieht der Papagei dort in der Umgebung? Wie sah das Haus aus, in dem er wohnte? Ausgesuchte Wörter ergeben neue Geschichten für eine eigene Bildkomposition mit Pinsel und Farbe.

Treffpunkt: Kasse Prinzenpalais

Kosten: Erwachsene 8,00 Euro, Kinder 4,00 Euro, eine Anmeldung ist erforderlich