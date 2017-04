Familiensonntag: Schneckengleich oder Muschelig

In der Fotoausstellung „Nautilus“ tauchen (Groß-) Eltern und Kinder gemeinsam ein in die fantastische Welt des Meeres. In der anschließenden Bastelaktion wird mit Stift und Feder gezeichnet und eine eigene Muschelbank oder der Strandspaziergang der Meeresschnecken aufs Papier geklebt.

Der Treffpunkt ist an der Kasse des Schlosses.

Preise: 8 Euro pro Erwachsenem, 4 Euro pro Kind

Teilnahme: 6 - 12 Jahre, Anmeldung erf. unter 0441-2207344