Ein Familientag in der Steinzeit: Lernen mit viel Spaß, Ausprobieren und Entdecken, das steht im Mittelpunkt der Ferienangebote des Bachmann-Museums Bremervörde. Beim Familientag probieren die Teilnehmer unter anderem aus, wie die Menschen in der Mittelsteinzeit Fisch gefangen und zubereitet haben.

Nach einem Rundgang durch die Dauerausstellung zu den originalen Objekten aus der Steinzeit, zieht die Gruppe an den Auesee. Hier richten die Teilnehmer einen Lagerplatz mit Zelt und Feuerstelle ein. Durch den Umgang mit detailgetreuen Nachbildungen wie Feuersteinklingen und Feuerbohrer bekommen die Besucher*innen einen direkten Eindruck, wie die Werkzeuge funktionieren und wie man mit ihnen arbeitet. Außerdem ist so ein Tag im Steinzeitlager ein richtiges Abenteuer. Ganz ohne Feuerzeug und Streichholz wird Feuer gemacht, beim Harpunenwurf versuchen alle die Fischattrappen im See zu treffen und bei gemeinsamen Abschluss werden frische Forellen aus heimischer Zucht auf dem Lagerfeuer zubereitet.

Treffpunkt ist um 14 Uhr an der Museumskasse. Kinder kommen in Begleitung von mindestens einem Erwachsenen. Bei starkem Regen findet ein alternatives Programm zu steinzeitlichen Werkzeugen und der Herstellung von Schmuck im Museum statt.

Interessierte können sich gerne im Vorfeld unter 04761-9834603 anmelden, spontane Teilnehmer sind ebenfalls willkommen. Eintritt: Erwachsene 6,00 €, Kinder 4,00 €, Familienkarte (2 Erwachsene und Kinder) 15,00 €. Weitere Informationen unter www.bachmann-museum.de.