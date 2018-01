Hier piept's

× Erweitern Landesmuseum Natur und Mensch Oldenburg Führung: Laubenvögel - Ein Leben auf der Bühne

Familientag mit fantasievollen Vögeln: Anlässlich der Sonderausstellung „Laubenvögel – ein Leben auf der Bühne“ können Familien ein buntes Programm rund um das Thema „Vögel“ erleben.

Die Familien erwarten an diesem Tag Kurzführungen von „A“ wie „Archaeopteryx“ bis „Z“ wie „Zugvögel“ und eine durchgängige Kreativwerkstatt, in der eigene fantasievolle Vögel aus Filz und Papier hergestellt werden können. Ab 12 Uhr können außerdem Kaffee und Kuchen in der Cafeteria des Museums erworben werden.

Der Eintritt für Kinder unter 18 Jahren ist am Familientag kostenfrei, Erwachsene zahlen nur 2 Euro pro Person. Für die Programmpunkte fallen keine weiteren Kosten an.

Eine Übersicht des Programms gibt es auf der Webseite des Museums.