Fantasiereisen und kreative Entfaltung

Osterferienaktion für Kinder von 6 - 9 Jahren

Entspannungsmomente, Kraft schöpfen, Vertrauen in die eigene, innere Welt bekommen – all das werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in dieser Ferienwoche erfahren. Außerdem betätigen sie sich kreativ, indem sie die gesehenen Bilder der geführten Fantasiereisen auf Papier bringen und/oder mit Ton nachbilden.

Leitung: Nathalie Kober

Der Kurs findet ab 8 TeilnehmerInnen statt.

Termine: 18.4 - 21.4.2017, jeweils 10.00 - 15.00 Uhr

Teilnahme: 55,00 Euro, Geschwisterkinder 50 Euro inkl. Mittagessen. Anmeldung erforderlich bis zum 11.4.2017 unter 0421-549490