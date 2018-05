× Erweitern Foto: Nicole Meyer Farben herstellen leicht gemacht

Gekaufte Farben enthalten jede Menge Giftstoffe, die bei der Herstellung in unserer Umwelt landen. Um trotzdem ohne Bedenken kreativ werden zu können wird in diesem Workshop für Kinder von 4 bis 16 Jahren einfach eigene Tinte angemischt. Aus allen möglichen Pflanzen und Ihren verschiedenen Teilen entstehen unterschiedliche Farben, so dass man sich daraus einen eigenen Farbkasten anfertigen kann. Dieser kann anschließend mit nach Hause genommen und jederzeit damit gemalt werden.

Die Teilnahme kostet 10 Euro. Der Kurs dauert 2 Tage, bis zum 7.8. Eine Anmeldung ist erforderlich bis zum 3.8. unter umweltbildung@lucie-bremen.de