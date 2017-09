Faszination Dschungel

Reptilien hautnah: Das Hansa-Carrè lässt sich jedes Jahr zur Herbstzeit etwas ganz Besonderes einfallen. In diesem Jahr wartet vom 18. bis zum 28. Oktober eine ganz besondere Ausstellung auf die Besucher: In der „Faszination Dschungelwelt“ erleben sie exotische Reptilien live in täglich stattfindenden Vorführungen. Wer ist mutig genug, einige der Exemplare anzufassen?

Wie faszinierend diese Tiere sein können, zeigt die Reptilienausstellung von Jürgen Hergert. Der in Südafrika aufgewachsene Natur,- und Artenschützer, Abenteurer, Schlangenzüchter, häufige Safari Gefährte von Bernhard Grizmek, Guiness – Buch – Weltrekordler (100 Tage und Nächte mit 24 Giftschlangen in einem Käfig), Filmemacher (der bekannteste “ Die Wüste lebt “) und Besitzer der größten Schlangenfarm Europas in Schladen (Nordharz) präsentiert dabei eine sensationelle Wanderausstellung. Verschiedene Arten von Riesenschlangen u.a. Tigerpython, Anaconda , Königsschlange, Netzpython sowie in einer zusätzlich neuen Ausstellung Spinnen und Skorpione. Leguane, Blauzungenskinke und Bartagame.

Sie alle können in ausbruchsicheren Freianlagen angeschaut werden. Dazu in einem Spinnenhaus verschiedene Arten von Spinnen und Skorpionen. Mehrmals täglich für Nervenkitzel pur sorgen die Vorführungen, in denen auch das Publikum mit einbezogen wird. Hier präsentiert der Experte scheinbar spielerisch seine “Lieblinge“ Riesenschlangen, Echsen und Spinnen. Bei einigen Exemplaren heißt es dann für mutige Kunden: BITTE ANFASSEN!

Dazu referiert Jürgen Hergert Wissenswertes und Erstaunliches über seine Exoten und beweist, wie nützlich diese Tiere für ihre natürliche Umgebung und für den Menschen sein können.

Kindergärten, Schulen, Vereine usw. können sich gerne unter 0421-4349401 anmelden, um einen Biologie Unterricht live zu erleben.