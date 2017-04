An diesem Abend richten wir unsere Blicke in den Himmel und werden im Menke Park mit Hilfe von Ultraschalldetektoren Fledermäuse aufspüren. Die Biologin, Kerstin Frey, wird uns dabei unterstützen und uns Einblicke in das Leben dieser nachtaktiven Tiere geben. Bei Regen fällt die Veranstaltung aus.

Teilnahme: ab 6 Jahre

Kosten: 5 Euro