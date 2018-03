× Erweitern © Bachmann-Museum Bremervörde Ein Fenster in die Steinzeit Anfassen erlaubt: Repliken aus der Steinzeit

An jedem ersten Sonntag im Monat bietet das Bachmann-Museum Bremervörde eine öffentliche Führung an. Für Ostersonntag hat die Museumspädagogin eine Reise von der Stein- in die Bronzezeit im Elbe-Weser-Dreieck organisiert.

Wie haben die Menschen damals gelebt? Hatten sie schon Häuser und wenn ja, wie und woraus waren sie gebaut? Sah die Landschaft in Norddeutschland so aus wie heute? Welche Tiere lebten damals und was haben die Menschen gegessen?

Auf diese und weitere spannende Fragen rund um das Leben in der Steinzeit erhalten die Teilnehmer bei der Führung eine Antwort. Katja Tiltmann nimmt sie mit auf einen Rundgang durch die Dauerausstellung zu den originalen Feuersteinklingen, Pfeilspitzen, Äxten und Tonkrügen. Immer mit dabei ist eine Kiste voller Nachbildungen von Werkzeugen und Jagdwaffen. Die Teilnehmer können sie anfassen und untersuchen, so werden die Informationen zur Steinzeit begreifbar.

Die Führung beginnt um 14 Uhr an der Museumskasse. Interessierte können sich gerne im Vorfeld unter Telefonnummer 04761-983 4603 anmelden, spontane Teilnehmer sind ebenfalls herzlich willkommen. Kinder nur in Begleitung eines Erwachsenen.

Preise: Erwachsene 5,00 €, Kinder 3,00 €, Familienkarte (2 Erwachsene und Kinder) 12,00 €.