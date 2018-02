Feriencamp bei Werder Bremen

Ferienprojektwoche in Kooperation mit Werder Bremen. Für Kinder von 8 bis 16 Jahren, Mo, 26.03. bis Do, 29.03., 10.00-15.00 Uhr, 130 Euro, Veranstalter: Lebenshilfe Bremen, Ort: Werdertrainingsplatz am Stadion, Anmeldung bis 12.03.: Tel. 38777-52