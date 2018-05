× Erweitern Foto: Bremer Kanu Wanderer Ferien in Bremen

Zum dritten Mal beteiligt sich die BKW-Jugend „Piranhas“ in diesem Jahr, in Kooperation mit der Bremer Sportjugend, an dem Projekt „Ferien in Bremen“.

Die Kinder von 8 bis 14 Jahren erwartet ein vielseitiges Programm rund um den Kanusport. In Kajaks, Canadiern und auf Stand-up Paddleboards (SUP) stehen Spiel, Spaß und die Bewegung an der frischen Luft und in der Natur im Mittelpunkt. Angeleitet und betreut werden die Kinder von erfahrenen ÜbungsleiterInnen und SportassistentInnen.

Es sind keine Kenntnisse notwendig, allerdings ist das Schwimmabzeichen „Bronze“ Voraussetzung für die Teilnahme. Boote und sonstiges Material einschließlich Schwimmwesten werden gestellt, sportliche und den Temperaturen angemessene Kleidung wird benötigt. Die Kosten für die Woche (2. bis 6. Juli) betragen 40 Euro pro Kind (inkl. Mittagessen). Eine Anmeldung ist erforderlich unter jugend@bremer-kanu-wanderer.de