Herbstferienprojekt für Kinder von 8 – 12 Jahren

Wir hören Zukunftsmusik. Morgen wird bestimmt alles anders. Und wie wird es übermorgen? Gemeinsam mit Bremer Künstler*innen lädt das Theater Bremen Kinder auf eine Forschungsreise ein. In drei Workshops mit den Schwerpunkten Tanz, Bildende Kunst und Theater geträumt, experimentiert und verworfen werden, bis wir irgendwann klar ist: Was heißt denn hier Zukunft? Am Ende der Woche werden die Erfahrungen in eine gemeinsame künstlerische Präsentation verwandelt.

Die Teilnahme an der Ferienakademie ist kostenlos.

Termin: 9.–14. Oktober, jeweils von 10 bis 14 Uhr

Präsentation: 14. Oktober, 12 Uhr im Brauhaus

Infos und Anmeldung: theaterpaedagogik@theaterbremen.de