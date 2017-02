Ferienkurs - Comics und Mangas

Mehrtägiger Ferien-Kreativ-Kurs für Kinder ab 9 Jahren

In diesem Kurs lernen die Kinder wie man Manga- und Comicfiguren zeichnet. Vom richtigen anatomischen Aufbau bis zu Gestik und Mimik. Und ein cooles Outfit darf natürlich auch nicht fehlen. Sie erfinden eigene Figuren und bekommen ein paar Tricks an die Hand was sie machen können wenn ihnen mal nichts einfällt. Auf alle Kursteilnehmer wird individuell eingegangen.

Termine: Vom 18.04. bis zum 21.04.2017, jweiles von 10:00 bis 13:00 Uhr.

Teilnahme: 80,00 Euro inkl. Material, Anmeldung erforderlich (Anmeldeformular), Anmeldeschluss 13.04.2017.