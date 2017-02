Ferienkurs - Malerei Spezial

Mehrtägiger Ferien-Kreativ-Kurs für Kinder ab 8 Jahren

In diesem Kurs können verschiedene Maltechniken ausprobiert werden. Pastellkreide, Acryl- und Aquarellfarbe stehen zur Verfügung und können nach Belieben benutzt werden. Bilder von Tieren, Menschen, Objekten oder Landschaften können damit gestaltet werden. Am dritten Termin werden die Teilnehmer sich im Überseemuseum treffen und dort in der Ausstellung malen und zeichnen.

Termine: Vom 18.04. bis zum 21.04.2017, jweiles von 10:00 bis 13:00 Uhr.

Teilnahme: 80,00 Euro inkl. Material, Anmeldung erforderlich (Anmeldeformular), Anmeldeschluss 13.04.2017.