Ferienspaß am Unisee

Feriencamp des CVJM Bremen für Kinder von 3 bis 12 Jahren

Im DayCamp erleben die Kinder unvergesslichen Ferienspaß mit Gleichaltrigen und spannende Mottos in der Zeltstadt am Unisee. Spielen, Basteln, Schwimmen, … einfach alles, was tolle Ferien ausmacht.

Zeitraum: 26.6. - 28.7., Mo - Fr, jeweils 8:00 - 16:30 Uhr (7:00 - 19:00 Uhr möglich)

Teilnahme: 97,00 Euro pro Woche, Anmeldung erforderlich unter 0421-1691293 oder online auf www.cvjm-bremen.de