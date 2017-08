Feuer und Flamme

Wildnistag zum Element Feuer, für Eltern mit Kindern von 5 bis 12 Jahren.

Auf der Suche nach einer tieferen Verbindung zur Natur wollen die Teilnehmer das Element Feuer und den Umgang damit besser kennen und verstehen lernen. Wie die „Waldläufer“ werden sie in dieser Zeit am und mit dem Feuer leben und lernen, es richtig zu gebrauchen. Wie finden die Teilnehmer auch im Regen geeignetes Material für ein Feuer? Wie gelingt es ohne Streichhölzer Feuer zu machen? Mithilfe des Feuers wollen sie auch eigene Gegenstände herstellen, die sie für ein Leben in der Wildnis gut gebrauchen können.

Bildungsurlaub, Gero Dierks

Freizeitheim Seebergen, Am Deelen, 28865 Lilienthal

04.10.2017 – 05.10.2017 Mittwoch – Donnerstag

€ 50, ermäßigt € 25, Kind € 10

Anmeldung 0421/346 1535 oder bildungswerk@kirche-bremen.de