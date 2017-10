Feuerspuren

Direkt an der Weser gelegen hat der Stadtteil Gröpelingen etwas Besonderes zu bieten. Nahezu 70 Sprachen werden im Einzelhandel, der Gastronomie, in Privathaushalten und in öffentlichen Einrichtungen gesprochen. Mehr als 120 Nationalitäten leben in dem 35.000 Einwohner großen Quartier. Sie reden und tratschen miteinander, gehen zusammen zur Schule und zum Einkaufen und einmal im Jahr, an einem der ersten Wochenenden im November, verwandeln sie die zentrale Achse zwischen Stadtteil und Weser – die Lindenhofstraße – in ein Festival der

mehrsprachigen Erzählkunst…

An fast zwanzig Orten in der Straße, im Waschsalon, der Teestube, dem Frisiersalon und Fahrradgeschäft, der Moschee und Bibliothek erleben Jahr für Jahr nahezu 7000 Gäste mehr als einhundert Erzähler und Erzählerinnen.

Erzählt wird dann an den ungewöhnlichsten Orten mit Hand und Fuß und in vielen Sprachen mit Musik und Bildern, am japanischen Erzählfahrrad „Kamishibai“ und

unterm Schirm. Zu hören sind

sizilianisch und plattdeutsch, irisch und niederländisch, iranisch und twi und viele Sprachen aus aller Welt.

Das europaweit einzigartige Festival begeistert aber auch durch die feurigen Shows der Künstlergruppen „Spice- Feuershow“ und „Lenn Fei“ sowie durch die Sambagruppen „Monte Monja“ und „Sambanana“ sowie dem großartigen Abschlussfeuerwerk über der Weser.

Schon am Abend zuvor eröffnet das Festival mit der „Langen Nacht des Erzählens“ im

LICHTHAUS. Der Eintirtt kostet für Familien (zwei Erwachsene + zwei Kinder) 30 Euro, der VVK wird empfohlen.

Der Einzelhandel in Gröpelingen und Oslebshausen, die Waterfront und das Sandercenter öffnen am Sonntag ihre Geschäfte von 13-18h.

Tickets und das komplette Prpgramm gibt es hier.