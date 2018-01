Fida - Fit in der Ausbildung

Ehrenamtliche Mitstereiter gesucht: Zehn Frauen und Männer mit langer Berufserfahrung unterstützen junge Menschen bei ihrer schulischen Berufsausbildung. Ihre Initiative ist ein Projekt der Bürgerstiftung Stuhr.

Sie treffen sich immer am zweiten Mittwoch im Monat im Begegnungscafé des Mehr-Generationen-Hauses in Stuhr. Das Ziel ihrer Mission: Die hohe Abbrecherquote unter den Auszubildenden zu senken.

Fast ein Viertel aller Auszubildenden bundesweit brechen ihre Ausbildung vorzeitig ab. Viele fühlen sich vom Unterricht in den Berufsbildenden Schulen oder von ihrem Ausbildungsumfeld überfordert, manchen fehlen auch wichtige schulische Grundkenntnisse in Fächern wie Mathe und Deutsch. Um diesen jungen Menschen eine Chance im Leben und in unserer Gesellschaft zu geben, hat die Bürgerstiftung Stuhr (BSS) im Oktober 2014 das Projekt „Fit in der Ausbildung“ ins Leben gerufen. Ehrenamtliche Helfer zur Unterstützung von Auszubildenden bei ihrer schulischen Laufbahn wurden durch Artikel in den örtlichen Zeitungen gefunden. Handelskammer und Kreishandwerkerschaft informierten die Betriebe über das Projekt und durch Flyer, Zeitungsmeldungen oder Lehrer und Eltern wurden Auszubildende auf die Initiative aufmerksam gemacht.

Fida versteht sich allerdings nicht als reine Nachhilfeorganisation. Die ehren­amt­lichen Unterstützer arbeiten eng mit den Berufsschullehrern und bei Bedarf auch mit den Ausbildungsbetrieben zusammen. Sie leisten Hilfe bei Problemen im Arbeitsumfeld, oder sprechen sogar mit den Ausbildern, falls der Wunsch dazu besteht. Hauptschwerpunkte sind jedoch Mathe, fachbezogene Fächer, manchmal auch Englisch. Dazu kommt noch die notwendige Hilfe in Deutsch, die nicht nur junge Menschen mit Migrationshintergrund betrifft. Auch anderen Azubis fällt es oft schwer, Fragen in Tests und Prüfungen zu verstehen.

Bei vielen Azubis geht es auch darum, Prüfungsängste zu bewältigen, Arbeitsstrategien zu erwerben und Sicherheit aufzubauen. So steht auch bei Hartwig Hornbostel das Coaching im Vordergrund. Er gibt viele praktische Tipps, vor allem was Angstbewältigung vor Prüfungen und größere Sicherheit bei Präsentationen angeht. Hornbostel ist u.a. Asylbegleiter, hilft auch bei der „Tafel“ und betreut im Rahmen von Fida gleich mehrere Azubis (zweites Lehrjahr Elektrotechnik).

Das Treffen zwischen Azubis und Ehrenamtlichen findet häufig im Anschluss an den Unterricht statt. Die Betreuung ist individuell zugeschnitten, in den meisten Fällen kümmert sich ein Ehrenamtlicher um einen Azubi. Dennoch ist mitunter viel Geduld nötig, und Erfolge stellen sich oft nur langsam ein. Jeder Auszubildende will anders behandelt werden. Für die ehemalige Lehrerin Elisabeth Kollien ist dies eine besondere Herausforderung. Sie versucht zu entdecken, wo die wirklichen Schwächen bei den Azubis liegen, und wo man entsprechend ansetzen muss, um die Leistungen zu verbessern. „In einer Eins-zu-Eins-Betreuung kann man ein ganz anderes Verhältnis aufbauen, als wenn man vor einer ganzen Klasse steht“, erklärt sie. Kollien betreut einen Anlagenmechaniker aus Afghanistan, den sie bei einem Flüchtlingscafé kennengelernt hat. „Ich war sehr gespannt, wie seine letzte Mathearbeit ausgefallen ist. Als er sie zurückbekommen hat, hat er es geradezu zelebriert mir das Ergebnis zu zeigen. Es war die erste Drei, die er in Mathe geschafft hat!“

Wer Interesse hat mitzu­arbeiten oder Unterstützung braucht, kann sich telefonisch bei der Bürgerstiftung / MGH Stuhr unter 0421–80 60 98 74 melden, oder eine Email schreiben an Fida-brinkum@outlook.de.

Die Aktiven treffen sich an jedem zweiten Mittwoch im Monat vormittags zwischen 9.30 und 11 Uhr im Begegnungscafé des Mehr-Generationen-Hauses, um sich über ihre Arbeit und die aktuelle Entwicklung auszutauschen, aber auch, um neue Helfer willkommen zu heißen.