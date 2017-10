Figurentheater für alle Drachenfans

× Erweitern @ Kammerpuppenspiele Bielefeld Kokosnuss und seine Schulklasse

"Der kleine Drache Kokosnuss" von Ingo Siegner kommt am 02. November nach Bremen! Die berühmten Abenteuer des kleinen Drachen lassen alle Drachenherzen höher schlagen. Das musikalische Theaterspektakel der Kammerpuppenspiele Bielefeld ist ein Erlebnis für die ganze Familie.

Der kleine Drache Kokosnuss muss wie alle Kinder noch viel lernen, zum Beispiel Fliegen und Feuer spucken. Er lebt mit seiner besten Freundin, dem Stachelschwein Matilda, auf der Dracheninsel. In wenigen Tagen ist das große Schulfest, bei dem alle Flugschüler von der Klippe bis zum Feuerfelsen fliegen sollen. Aber ausgerechnet der kleine Drache ist der Einzige aus seiner Klasse, der es noch nicht geschafft hat von der Klippe zu springen. Er leidet nämlich unter Höhenangst, was gerade für einen Flugdrachen sehr ungünstig ist. Dann wird Matilda auch noch vom Zauberer Ziegenbart in einen Stein verwandelt. Um sie zu retten, muss Kokosnuss durch die Wüste zur Hexe Rubinia reisen. Wird es dem kleinen Drachen gelingen seine Freundin zu befreien und die Flugprüfung zu bestehen?

Die Karten kosten 9 EUR pro Person und können telefonisch unter 05203-902283 reserviert werden. Alternativ sind Karten auf www.ad-ticket.de oder 60 Minuten vor der Vorstellung an der Tageskasse erhältlich.