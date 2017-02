Findet Dorie

Animationsfilm für Familien und Kinder ab 0 Jahren

In einer Art Fortsetzung zu „Findet Nemo“ (2003) macht sich der vergessliche Paletten-Doktorfisch, der schon bei der früheren Suche nach dem kleinen Clownfisch dabei war, auf den Weg, um seine Eltern wiederzufinden. Auf ihrer abenteuerlichen Reise schwimmen die Tiere von Australien bis an die Westküste der USA, wobei sie auch mit der Welt der Menschen in Kontakt kommen. Der tricktechnisch perfekte, in seiner Detailtreue brillierende, dramaturgisch etwas zu hektische Animationsfilm führt die Handlung immer wieder auf die Gefühle der Protagonisten zurück, die über sich hinauswachsen, sobald sie sich ihren Handicaps und Ängsten stellen. Neben der feinfühligen Beseelung der Meeresbewohner sticht die unaufdringliche Beschäftigung mit dem Thema Behinderung hervor.

Eintritt: 3,00 Euro