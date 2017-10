× Erweitern Foto: Oliver Trey Findorffer Winterdorf

Das Findorffer Winterdorf wird ein kleines gemütliches Dorf mit Glühwein, Feuerzangenbowle, Knipprollo, Feuer, Licht, Atmosphäre und Allem, was sonst noch dazu gehört. Neben einer liebevollen gestalteten Deko, werden alle Hütten selbst aus Holz gebaut und durch Licht und Feuerinstallationen in Szene gesetzt. Dazu kommt die natürliche Umrandung aus Wald, welche den Biergarten der Schlachthofkneipe so unverwechselbar und gemütlich werden lässt.

Natürlich ist das nicht alles. Der Weihnachtsmarkt wird zu 34,8% vegan sein und zum Großteil auf Fairtrade-Produkte setzen. Der Masterei Fruchtglühwein wurde extra von Gaby Greger, der Weinspezialistin aus dem Findorffer Weinladen, ausgesucht und natürlich darf das Knipprollo der Schlachthofkneipe nicht fehlen. Diese wird uns zusätzlich mit einer extra angepassten Wintercocktailkarte sowie vielen anderen Produkten, wie Hot Cider, verwöhnen.

So. - Do.: 17:00 Uhr bis 22:00 Uhr

Fr. und Sa. 17:00 bis 24:00 Uhr