Fingerhut & Co.

Dass man keine Angst vor Giftpflanzen haben muss, vermittelt dieser Vortrag. Giftige Pflanzen begegnen uns überall in der freien Natur, in Parks aber auch im eigenen Garten. Wie sind die Merkmale dieser Pflanzen? Welche Teile der Pflanze sind besonders giftig? Gibt es Verwechslungspartner? Dazu gibt es Historisches, Anekdoten, Hinweise zur Nutzung in der Medizin und Tipps zum sicheren Umgang.

Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der VHS statt.

Referentinnen: Birgit Wendelken, Arbeit & Ökologie Bremen, Sandra Bildstein, Bremer Umwelt Beratung

Anmeldung erforderlich unter 0421-7070100 oder info@bremer-umwelt-beratung.de, Eintritt frei – Spenden willkommen.