Fisch mit Kussmaul

Pop-up-Karten selbst gemacht mit Walter Ruffler

Ein dicker Fisch mit beweglichem Kussmaul, eine Pyramide zum Zusammenfalten, ein Haus, das in einen Briefumschlag passt - alles aus Papier und in Postkartengröße. Pop-up-Karten sind beliebt. Durch Aufklappen entstehen dreidimensionale Gebilde. An Beispielen lernen Sie Techniken kennen und können damit lebendige Karten für viele Anlässe gestalten. Für Erwachsene und Kinder ab 10 Jahren, max. 14 Personen. Anmeldung bis zum 25. August über sekretariat@weserburg.de Kosten: 10 € p.P.