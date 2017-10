Ein Kurs für werdende Mütter & Väter, in dem es um die gute Vorbereitung auf die Geburt Ihres Kindes geht: Was sollte ich besorgen? Was muss ich über die Geburt wissen? Was ist wichtig in der ersten Zeit danach?

Infos und Anmeldung unter 0421-39099246.

Teilnahme: Für Eltern, kostenfrei, Anmeldung erforderlich. Quereinstieg ist möglich.