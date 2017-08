Theo Fransz entführt sein Publikum in die Gedanken- und Traumwelt eines Mädchens, dessen Fantasie so lebhaft ist, dass sich die Realität unmittelbar in ihren ganz eigenen imaginären Kosmos mit eigenartigen Gesetzmäßigkeiten verwandelt: Nur dienstags regnet es, Ballons müssen gegossen werden, und ein Mädchen namens Flo, das plötzlich auftaucht, kann alle Probleme und Widrigkeiten mit Superkräften bekämpfen. Doch können Träume Wirklichkeit werden?

Geeignet für Kinder ab 6 Jahre.