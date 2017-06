Flo und das Geheimnis der schwarzen Schmetterlinge für Kinder ab 6 Jahre

Flo sieht seit einiger Zeit schwarze Schmetterlinge in ihrer Umgebung, die niemand außer ihr selbst sehen kann. Sie tauchen überall dort auf, wo es Schwierigkeiten gibt, zum Beispiel im Garten von Jonas, der krank ist, bei dem Jungen von nebenan, dessen Vater arbeitslos geworden ist, oder bei Mathilde auf der Fensterbank, bei der sich die Eltern immer streiten. Was hat das zu bedeuten? Nachts, wenn Flo schläft, erscheinen die Kinder in ihren Träumen und bitten sie um Hilfe. In ihrer Fantasie gelingt es Flo, mit magischen Superkräften gegen alle Schwierigkeiten anzukämpfen. Doch können Träume Wirklichkeit werden? Mit dieser Uraufführung setzt das Moks die Zusammenarbeit mit dem niederländischen Autor, Regisseur und Schauspieler Theo Fransz fort. Nach Stücken wie „Sophie schläft“, „Für ewig und hundertmillionen Tage“ oder „Wunderbrut“ wird er erneut ein Stück für das Ensemble schreiben und selbst inszenieren.

Kosten: 10,00 Euro, ermäßigt 7,00 Euro