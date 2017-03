Figurentheater für Kinder ab 4 Jahren

Flügelchen ist das jüngste von fünf Vogelkindern. Es kann nicht fliegen, denn seine Flügel sind zu kurz. Seine Geschwister verspotten es deshalb, sie sind wahre Flugkünstler. Was kann man tun? Doktor Maus ist ratlos, Erfinder Laub frosch hilft nur für kurze Zeit und aller Sport, den die Vogelmutter mit ihrem Kleinen macht, will nicht viel nutzen. Der Herbst kommt und Flügelchen kann nicht mit den anderen Zugvögeln nach Süden fliegen. Was nun?

Eintritt: Erwachsene 4,00 Euro, Kinder 2,50 Euro, Kartenreservierung unter 0421-4081757 oder per Malii an info@kulturambulanz.de