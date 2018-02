Flugschau mit den Falknern

Die erste Flugvorführung dieser Saison ist am Donnerstag, 1. März, 14 Uhr, zu erleben.

Am Sonnabend und Sonntag, 3. und 4. März erhebt sich das Flugpersonal um 11 und 14 Uhr in die Höhe.

Bis zum 31. März lassen die Falkner ihre Vögel täglich, außer montags, um 14 Uhr in die Lüfte steigen. An den Wochenenden zusätzlich um 11 Uhr. Ab dem 1. April sind die Flugschauen täglich, außer montags, um 11 und 14 Uhr zu sehen. An den Wochenenden und an den Feiertagen gibt es eine Extra-Flugschau um 16 Uhr.

Erwachsene zahlen für ein Tagesticket 12 Euro, Kinder bis 17 Jahren 8 Euro, Azubis, Studenten und Menschen mit Behinderung zahlen 9,50 Euro. Infos www.wisentgehege-springe.de