Wie ist ein Auge aufgebaut, so dass der Blick in die Welt funktioniert? Im Rahmen dieses Workshops können die Teilnehmenden in 2er-Teams unter Anleitung selbstständig ein Schweineauge sezieren und so den Aufbau eines Auges, das dem Menschen sehr ähnlich ist, kennenlernen.

Für Kinder ab Jahrgang 5, die Teilnahme kostet 2 Euro zzgl. dem Eintritt von 9 Euro für Kinder und 14 Euro für Erwachsene.