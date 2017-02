Forschungsschiff Polarstern öffnet seine Luken

× Erweitern Foto: S. Arndt / awi Polarstern, awi Der deutsche Forschungseisbrecher Polarstern treibt für Forschungsarbeiten über dem Bereich der 'Aurora' Hydrothermalquellen am Westlichen Gakkel Rücken bei ca. 82¡53'N und 6¡15'W. Foto von der Polarstern-Arktis-Expedition AURORA (PS86); Sie war der Untersuchung von geophysikalischen, geologischen, geochemischen und biologischen Prozessen an Hydrothermalquellen des Gakkelrückens gewidmet.

Am 20. April 2017 kehrt der Forschungseisbrecher „Polarstern“ aus der Antarktis nach Bremerhaven zurück. Nur zwei Tage später, am 22. April vom 11 bis 17 Uhr und 23. April von 10 bis 16 Uhr, lädt das Alfred-Wegener-Institut, Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung (AWI) Besucherinnen und Besucher jeden Alters ein, das weltweit bekannte Forschungsschiff auf dem Gelände der Lloyd-Werft in Bremerhaven in einem Rundgang zu besichtigen.

Mit einer Länge von 118 Metern, einer Reisegeschwindigkeit von 10,5 Knoten und einer maximalen Seezeit von 80 Tagen gehört die „Polarstern“ zu den leistungsfähigsten Forschungsschiffen. Eigens für die Polarforschung konzipiert, ist sie im Nord- und Südpolarmeer zuhause. Dort bietet das Forschungsschiff bis zu 50 Wissenschaftlern Platz für Forschungsarbeiten in den Bereichen Biologie, Geologie, Geophysik, Glaziologie, Chemie, Ozeanographie und Meteorologie.

Auf dem Schiff sind die Brücke, Labore, Helikopter, der Bordwetterdienst, der OP-Raum, das Schwimmbad und vieles mehr zu sehen. Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen aus dem Alfred-Wegener-Institut informieren über aktuelle Fragen der Polarforschung und präsentieren typische Geräte, die auf Polarstern eingesetzt werden. In einem gesonderten Vortrags- und Filmprogramm präsentieren wir Leben und Arbeiten an Bord. Kinder können sich als Polarforscher verkleiden und eigene Experimente durchführen.