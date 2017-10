Fossilien - die versteinerten Urzeit-Tiere

Zum Abschluss der Herbstferien bietet das Bachmann-Museum Bremervörde am Donnerstag, den 12. Oktober von 10-12 Uhr ein Ferienangebot zum Thema Fossilien für Kinder und Erwachsene an.

Sie lassen sich im Urlaub am Strand finden, in Steinhaufen am Feldrand oder beim Graben im Garten – versteinerte Haifischzähne, Knochen oder ganze Tiere wie Trilobiten oder Seeigel. Mit ihren vielfältigen Formen und dem Einblick, den sie in eine längst vergangene Zeit bieten, faszinieren Fossilien von urzeitlichen Tieren und Pflanzen Groß und Klein. Auch die Geschichte des Museums beginnt mit einem Fossil, das der Sammlungsgründer August Bachmann mit 11 Jahren von seinem Vater bekam. Der versteinerte Kieselschwamm faszinierte ihn so sehr, dass er zu forschen und sammeln begann.

Heute bildet die umfangreiche Sammlung von Fossilien einen wichtigen Themenschwerpunkt des Museums. Daher bietet Museumspädagogin Katja Tiltmann M.A. zum Ende der Herbstferien eine Aktion für alle großen und kleinen Besucher an, die neugierig auf Fossilien sind. Gemeinsam finden die Teilnehmer heraus, was Versteinerungen überhaupt sind, wie sie entstehen und aussehen. Dabei zeigt Katja Tiltmann neben den Objekten in der Dauerausstellung auch einige besonders interessante Objekte aus dem Museumsdepot, die sonst für Besucher nicht zu sehen sind. Anschließend kann jeder die Nachbildung eines Fossils, wie Trilobit, Ammonit oder Seeigel mit Hilfe einer Gussform anfertigen und mit nach Hause nehmen.

Bei der Vorbereitung und Durchführung des Ferienangebots unterstützt Abigail Heringer die Museumspädagogin. Sie absolviert seit September im Museum ihr Freiwilliges Soziales Jahr in der Denkmalpflege und freut sich schon auf den Vormittag. „Fossilien finde ich so interessant, weil sie wie von einer anderen Welt aussehen und doch die historischen Schätze unserer Urzeit sind.“

Infos und Anmeldung unter 04761-9834603.

Teilnahme: Für Kinder ab 7 Jahre, 3 Euro, Erwachsene 5 Euro. Kinder in Begleitung von mindestens einem Erwachsenen. Anmeldung erforderlich.