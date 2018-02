Frühling in der Kinderwildnis

× Erweitern Foto: BUND Archiv Winterschatzsuche

Ferienzeit – ab nach Draußen! Jetzt beginnt der Frühling und die Kinder ab 7 Jahren machen sich in der ersten Ferienwoche auf die Suche nach Leben nach dem Winter. Gibt es schon Insekten? Welche Vögel sind schon da? Wer öffnet seine Knospen schon Mitte März? Gemeinsam gehen wir auf Forschungsreise in die Wildnis und trotzen den Hindernissen der Jahreszeit. Wir können uns einen Unterschlupf bauen, Leckereien am Lagerfeuer kochen und uns mit Naturspielen warm toben. Dabei bleibt genug Zeit für eigene Ideen.

Für Kinder ab 7 Jahre

19.03.-23.03. Mo-Fr, 10.00-14.00 Uhr, Kostenbeitrag: 50 Euro

Anmeldungen in der BUND Geschäftsstelle, Am Dobben 44, 28203 Bremen oder unter Tel. 0421-7900214 oder tanja.greiss@bund-bremen.net

Weitere Infos unter www.bund-bremen.net/kiwi