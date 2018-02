Frühlingssemester der Kinder-Uni

Der größte Hörsaal der Universität Oldenburg, das Audimax, öffnet seine Türen für die KinderUniversität. Dann nehmen Forscherinnen und Forscher die 8- bis 12-Jährigen der Region an drei Nachmittagen mit auf Entdeckungsreise in die Welt der Wissenschaft.

Vorfreude auf die Fußball-WM im Sommer macht die zweite Vorlesung des Frühlingssemesters, wenn es um die Frage geht „Was hat dein Sammelalbum mit Mathe zu tun?“. Gemeinsam mit dem Mathematiker Prof. Dr. Peter Ruckdeschel gehen die Nachwuchsforscherinnen und -forscher auf Sammelbildchen-Jagd – und lernen ganz nebenbei, wie spannend Statistik sein kann.

Die letzte Frühlings-Vorlesung nimmt die Kinder am 14. März mit auf eine Reise in die Leitzentrale unseres Körpers: ins Gehirn. Genauer gesagt geht es um die Nervenzellen, aus denen das Gehirn besteht. Medizinerin Prof. Dr. Anja Bräuer erklärt den KinderUni-Studierenden in der Vorlesung „Das Netzwerk im Kopf: Wie sich Nervenzellen im Dunkeln finden“, was passiert, wenn wir etwas Neues lernen oder das Gehirn verletzt wird.

Wer Lust hat, einmal hinter die Kulissen der KinderUni zu blicken, kann sich online über die KinderUni-Seite bewerben – als Gong- oder Kamerakind.

Die Vorlesungen beginnen jeweils um 16.30 Uhr. Einlass in das Hörsaalzentrum (A14) auf dem Campus Haarentor ist ab 16.00 Uhr.

Die Karten (je 2,50 Euro) für die drei Frühlingsvorlesungen sind ab 7.2. über www.kinderuni-oldenburg.de erhältlich. Erwachsene können die Vorlesungen im Foyer des Hörsaalzentrums auf einer Leinwand verfolgen.

Neben den Vorlesungen gibt es übrigens viele weitere Möglichkeiten, unter dem Dach der KinderUniversität aktiv zu werden: zum Beispiel im Uni-Chemielabor CHEMOL, im Lernlabor Wattenmeer, im Lehr-Lern-Labor physiXS oder online bei „Physik für Kids“. Hinzu kommen die „Grünen Schule“ im Botanischen Garten, die „Sinnesschule“ und die Lernwerkstatt Sachunterricht. Das Naturwissenschaftliche Haus Oldenburg (NAWI-Haus) bietet Kurse zu Physik, Chemie, Biologie und Technik an.