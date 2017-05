Frag den Fachmann: Weltraum und Raketen

Wie geht das eigentlich alles - Raumschiffe bauen oder Satelliten in die Erdumlaufbahn bringen? Was genau ist Gravitation und wie gedeiht die Suche nach außerirdischem Leben? Was ist zu tun wenn sich ein Asteroid unserer Erde nähert? Gibt es da womöglich einen weltweiten Plan, der uns alle retten wird? Diese und weitere Fragen beantwortet Weltraum- und Raketenexperte Michael Wrasmann. Die Besucher können alles fragen, was sie schon immer zu diesen Themen wissen wollten.

Eintritt: Kostenfrei, mit Spendenhut