Fragen an die Personalerin

Was ist ausschlaggebend, um zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen zu werden? Wie flexibel muss ich auf Arbeitszeitvorstellungen reagieren? Wie überzeuge ich einen Personaler/eine Personalerin von meinen Kompetenzen?

Der Kurzvortrag bietet die Möglichkeit, offene Fragen direkt mit zwei Expertinnen zu diskutieren: Katharina Sokoll und Kristina Gerdung – Mitarbeiterinnen in der Personalabteilung der Sparkasse Bremen – berichten von ihren Erfahrungen und freuen sich auf den Austausch mit interessierten WiedereinsteigerInnen.

„Wiedereinstieg am Mittwoch“ ist ein regelmäßig stattfindendes Angebot von „Perspektive Wiedereinstieg – Bremen“. In kostenfreien Kurz-Workshops und Vorträgen informieren und vernetzen sich Frauen und Männer, die nach einer familienbedingten Unterbrechung wieder in den Beruf einsteigen möchten.

Die Teilnahme ist kostenlos, bitte telefonische Anmeldung unter 0421-169 37-23 oder 0421-16937-22 oder per Mail an christiane.goertz@pwe-bremen.de bzw. annette.koch@pwe-bremen.de