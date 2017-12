Französisches Kinofrühstück

Das Kinofrühstück mit Märchenstunde und Filmvorführung richtet sich besonders an französisch-deutsch-sprachige Kinder zwischen 4 und 10 Jahren.

10.30-13.30 Uhr: Französisches Frühstück

10.30-13.30 Uhr: Öffnungszeit der Mediathek – Neuheiten warten auf Sie!

11-12 Uhr: Französische Märchenstunde für Kinder zwischen 4 und 10 Jahren

13 Uhr: Filmvorführung Le Beau Monde (OV) - Komödie, Julie Lopes-Curval, 2014, 95 Min.

Zum Film

Die 20-jährige Alice lebt in Bayeux. Agnès, eine wohlhabende Pariserin, erkennt ihr künstlerisches Talent und verschafft ihr einen Platz an einer angesehenen Hochschule für angewandte Kunst. Alice lässt ihr bisheriges Leben hinter sich und zieht nach Pairs. Dort lernt sie Agnès‘ Sohn Antoine kennen, mit dem sie eine Beziehung beginnt. Antonie schätzt die Aufrichtigkeit und Einfachheit von Alice, die sie so von seinen Freunden unterscheidet. Dank Antoine entdeckt Alice wiederum die Welt der Schönen und Reichen, die namensgebende „beau monde“ und droht sich darin zu verlieren...