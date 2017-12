× Erweitern Felix Groteloh Frida und das Wut Foto: Felix Groteloh

Es rappelt im Karton: Nach dem Bilderbuch „Frida und das Wut“ von Mia Grau

Eine riesige Holzkiste steht im auf der Bühne. Während der Musiker mit Schnauzer und Schiebermütze noch stoisch am Schlagzeug seine Zeitung liest, rappelt es schon ordentlich im Karton: Die Kiste bebt und klappert, wenig später steigen Rauchwolken aus ihrem Inneren auf. Und das alles nur, weil Frida ihr Zimmer aufräumen und zum Mittagessen kommen soll! Die Puppenspielerin führt ihre beiden Figuren mit Präzision: die eine mit Zöpfen und beweglichen Gliedmaßen am Stock, die andere als Klappmaul-Monster mit rot-schwarzer Fusselmähne und Vampirgebiss. Noch haben die beiden Wilden Spaß, aber dann gibt es Zoff mit Mama, die sich nicht mehr zu helfen weiß und ein sehr trauriges Lied anstimmt.

Wie Frida ihren Dämon schließlich aus dem Fenster wirft, ganz lieb sein will und dann böse Träume hat, weil so eine Wut auch Kraft, Eigenwillen und Gegenwehr bedeutet, das erzählt das Stück in einfachen, aber sehr dynamischen Szenen – untermalt mit vielerlei Instrumenten und einem Soundteppich voller Atmosphäre, der mal rockig, mal poetisch ist.

Ein aufrichtiges und dabei sehr sensibles Stück, mit Raffinesse und Originalität umgesetzt.

Für Theaterfans ab 4 Jahre.