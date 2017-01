Frosch in Not

Ein begehbares Hörspiel frei nach Gebrüdern Grimm ab 9 Jahren

Prinz Valentin Hannes Emmanuel Günther ist verzweifelt. Schon seit 432 Jahren versucht er den Menschen klar zu machen, dass er der rechtmäßige Besitzer des Oldenburger Schlosses ist. Einziges Problem dabei ist, dass es ihm an genügend Selbstvertrauen mangelt, ihm keiner zuhört und er außerdem nur 8 cm groß ist.

In dieser neuen Version des Grimmschen Märchens will die Verwandlung des Froschkönigs zurück in den Prinzen einfach nicht klappen. Ausgerüstet mit Kopfhörern und MP3-Playern begeben sich die Besucherinnen und Besucher zusammen mit dem Museumswärter Walter Wiechmann auf die Spuren des erfolglosen Prinzen und machen dabei in den Gängen des Oldenburger Schlosses überraschende Entdeckungen…