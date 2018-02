Frühjahrsflohmarkt

Der Schulverein der Grundschule Falkenberg e.V. lädt zum Frühjahrsbasar nach Lilienthal ein. Da wird alles angeboten, was für Kinder benötigt wird: Guterhaltene Frühjahrs- und Sommerbekleidung, Schuhe, Spielzeug, Bücher, Autositze u.v.m. übersichtlich nach Größe und Art sortiert. Zudem gibt es ein großes Küchenbuffet mit Waffeln und Kaffee. 30 Prozent des Verkaufserlöses aus dem Flohmarkt kommen den Kindern der Grundschule als Spende zu Gute. Wer also noch Gebrauchtes verkaufen lassen möchte, erhält Verkaufsnummern und weitere Infos von Miriam Scholl-Morgan unter der Telefonnummer 0171/5482337 (Mo. - Fr. ab 16:00 Uhr, gerne per WhatsApp oder SMS).