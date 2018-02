Vom 26. bis zum 8. März 2018 begrüßen Kinder ab 8 Jahren den Frühling im Urwald Hasbruch. Anmeldeschluss für die dreitägige Fahrradtour ist am 9. März.

Auf der ersten Tour im Jahr starten die unternehmungslustigen Teilnehmer mit Schwung und leerem Anhänger Richtung Urwald im Hasbruch. Unterwegs wird gemeinsam entscheiden, was es am Abend zu essen geben soll und an verschiedenen Orten der Anhänger mit

Lebensmitteln gefüllt. Im Naturfreundehaus werden sie zu einem leckeren Mahl zubereitet. Natürlich bleibt viel Zeit, um die Wintermüdigkeit im Urwald wegzuspielen und unterwegs Neues zu entdecken.

Die Abenteuertour ist für Kinder ab 8 Jahren geeignet und findet in Kooperation mit der Stadtteilfarm Huchting statt.