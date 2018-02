Frühlingserwachen

× Erweitern Foto: Bürgerzentrum Neue Vahr Alles rund ums Kind, Bürgerzentrum Neue Vahr

Der Frühling liegt in der Luft, die Nase kribbelt in der Sonne – da brauchen und wollen auch Kinder etwas Neues: Spielzeuge, mit denen sie noch nicht das letzte Jahr gespielt haben zum Beispiel. Oder frühlingshafte Kleidung, weil es sich im gepanzerten Winteroutfit nicht gut toben lässt. Also ab zum Kinder-Flohmarkt. Reservierung inklusive Tisch: 6 Euro pro Stellplatz. Kleiderständer (muss selbst mitgebracht werden): 3 Euro

Tischreservierungen persönlich im Kindertreff oder telefonisch unter 0421-4367346 oder per Mail: murat.kul@bzvahr.de